Omicidio di Gaetano Russo a Sarno: perizia su cellulari e telecamere del panificio

Proseguono le indagini sull’omicidio di Gaetano Russo, il negoziante accoltellato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio nel suo panificio in Sarno.

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto una perizia tecnica sui telefoni cellulari e sulle telecamere di videosorveglianza del negozio per ricostruire nel dettaglio la dinamica del delitto.

Accertamenti irripetibili su telefoni e videosorveglianza

L’incarico è stato affidato a un consulente tecnico che avrà 60 giorni di tempo per analizzare il contenuto dei dispositivi sequestrati dalla polizia, appartenenti sia alla vittima sia all’indagato Andrea Sirica, 34enne sarnese attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Gli accertamenti riguarderanno anche le immagini delle telecamere interne del panificio situato in piazza Sabotino, luogo in cui si è consumato il tragico episodio, come riporta “Il Mattino“.

Anche la famiglia della vittima, attraverso il proprio legale, ha nominato un consulente di parte per seguire le operazioni peritali.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, quella notte Sirica sarebbe entrato nel negozio intorno alle 00:30. Ad aprirgli sarebbe stata una delle figlie del commerciante.

L’uomo, cliente abituale dell’attività, avrebbe iniziato a rivolgersi alla ragazza con tono intimidatorio, chiedendole di “staccare la connessione”. Spaventata, la giovane avrebbe chiamato il padre che si trovava nel retro del locale.

Quando Gaetano Russo è arrivato dietro il bancone, l’aggressore avrebbe iniziato a minacciarlo per poi afferrare un coltello e colpirlo con estrema violenza. Dopo una prima coltellata che lo ha fatto cadere a terra, sarebbero seguiti numerosi fendenti, circa una decina.

La vittima avrebbe cercato di calmare l’aggressore e avrebbe detto alla figlia di fuggire per mettersi in salvo. Poco dopo l’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Una volta uscita dal negozio, la giovane è riuscita a chiedere aiuto. All’arrivo della polizia, Sirica avrebbe tentato di sottrarsi all’arresto, colpendo e ferendo alcuni agenti intervenuti sul posto.

Per questo motivo, oltre all’accusa di omicidio volontario aggravato, il 34enne deve rispondere anche di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, l’indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Le prossime tappe dell’inchiesta

Gli accertamenti tecnici sui dispositivi e sulle telecamere, insieme ai risultati dell’autopsia, saranno fondamentali per chiarire ogni dettaglio della vicenda prima della chiusura delle indagini e dell’avvio del processo.