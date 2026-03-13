Paura in mare a Vico Equense: velista salvato dalla Guardia Costiera

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri al largo di Vico Equense, dove un velista è stato soccorso dopo che la sua imbarcazione ha rischiato di affondare.

L’intervento è stato effettuato dal gommone GCB 157 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Andrea Pellegrino. Il mezzo di soccorso ha raggiunto la zona a circa 3 miglia nautiche dalla costa, pari a circa sei chilometri.

L’allarme e l’intervento

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 16:27, quando la sala operativa della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha ricevuto una segnalazione tramite il numero di emergenza 1530, dedicato ai soccorsi in mare.

Immediatamente sono state attivate le procedure di emergenza per assistere il velista, un uomo di 42 anni, che si trovava a bordo della propria imbarcazione in serio pericolo.

Il salvataggio

L’operazione è stata coordinata dall’MRSC della Direzione Marittima di Napoli. Una volta sul posto, l’equipaggio ha raggiunto rapidamente l’imbarcazione e ha tratto in salvo il velista, trovato in stato di agitazione ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

Gli uomini della Capitaneria hanno inoltre avviato le operazioni necessarie per evitare l’affondamento della barca, mettendo il proprietario in contatto con personale specializzato per la messa in sicurezza del mezzo e il successivo trasferimento verso il porto più vicino, dove potrà essere effettuato l’alaggio.

L’appello della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ricorda l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in mare: mantenere le giuste distanze dalla costa – 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere – e segnalare tempestivamente eventuali emergenze chiamando il numero 1530.