Pompei, sequestrati due chioschi e un gazebo in via Villa dei Misteri: occupazione abusiva di suolo pubblico

Nuovo intervento delle autorità sulla gestione del suolo pubblico a Pompei. Due chioschi e un gazebo situati lungo via Villa dei Misteri sono stati posti sotto sequestro nell’ambito di un procedimento amministrativo e giudiziario legato alla presunta occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le strutture, nel tempo diventate parte del paesaggio urbano frequentato da residenti e turisti, risultano ora coinvolte in un provvedimento che impone il ripristino delle condizioni originarie dell’area.

Il decreto di sequestro

Il provvedimento nasce da un decreto di sequestro preventivo notificato agli uffici comunali. Nel documento si fa riferimento al verbale di notifica del 4 marzo, con cui è stato disposto il sequestro dei due chioschi e del gazebo.

Secondo quanto emerge dagli atti amministrativi, le installazioni avrebbero determinato una occupazione permanente di suolo pubblico senza un valido titolo concessorio.

Le motivazioni

L’ordinanza dirigenziale evidenzia che le opere sarebbero state collocate senza autorizzazione, attivando così le procedure amministrative e giudiziarie che hanno portato al sequestro.

Nonostante si tratti di strutture leggere e teoricamente temporanee, la loro presenza lungo uno dei tratti più frequentati della città le aveva trasformate in un punto di riferimento per passanti e visitatori.

A differenza di altri casi recenti, però, le strutture non sono state ancora rimosse: restano al momento sotto vincolo giudiziario in attesa dei prossimi sviluppi.

I precedenti in città

Il provvedimento si inserisce in una più ampia attività di controllo sulla gestione delle occupazioni di suolo pubblico nella città di Pompei.

Nelle ultime settimane, infatti, altri cinque chioschi di alimenti e bevande erano stati sequestrati per problematiche simili legate all’assenza di autorizzazioni. Oltre un anno fa, inoltre, circa quaranta chioschi di souvenir erano finiti sotto sequestro per irregolarità amministrative.

L’atto prevede ora il ripristino dello stato originario dell’area, con la rimozione delle opere e il ritorno alle condizioni precedenti all’installazione dei manufatti.