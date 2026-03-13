Progetto ALLIANCE, migliorano i percorsi di cura per la Policitemia Vera tra Pagani e Nocera Inferiore

L’iniziativa ha coinvolto gli ambulatori di Ematologia del Ospedale Andrea Tortora a Pagani e il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I a Nocera Inferiore

Riduzione dei tempi di invio allo specialista, meno prescrizioni inappropriate e maggiore coordinamento tra reparti. Sono alcuni dei risultati raggiunti dal Progetto ALLIANCE, realizzato con l’ASL Salerno per migliorare il percorso di cura dei pazienti affetti da Policitemia Vera.

L’iniziativa ha coinvolto gli ambulatori di Ematologia del Ospedale Andrea Tortora a Pagani e il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I a Nocera Inferiore, grazie alla collaborazione del dottor Catello Califano, della dottoressa Maria Di Perna e del dottor Carmine Oricchio.

Miglioramenti nel percorso di cura

I dati emersi dal progetto evidenziano un miglioramento concreto dell’efficienza organizzativa e dell’appropriatezza delle cure. In particolare:

i tempi di invio del paziente all’ematologo sono scesi da 18 a 16 mesi;

si è registrata una riduzione del 17% dei referral non appropriati al centro trasfusionale e all’ambulatorio di ematologia da parte dei medici di medicina generale;

le prescrizioni corrette dei medici di base sono aumentate dell’11%;

il coordinamento tra Ematologia e Centro Trasfusionale è migliorato con un incremento del 50% dei reinvii appropriati tra i due reparti.

Nuovi strumenti per medici e pazienti

Tra le novità introdotte dal progetto ci sono strumenti operativi pensati per migliorare comunicazione e organizzazione del percorso assistenziale. È stata predisposta una lettera informativa per i medici di medicina generale con una checklist degli esami utili, oltre a materiali informativi dedicati a pazienti e caregiver.

È stato inoltre sviluppato un protocollo operativo condiviso tra l’ambulatorio di Ematologia e il Centro Trasfusionale, che definisce i criteri di eleggibilità alle procedure di salasso e il percorso di reinvio tra i due servizi.

L’impatto sui pazienti

Secondo i promotori, il progetto ha migliorato anche l’esperienza dei pazienti, che oggi possono contare su informazioni più chiare e percorsi assistenziali più fluidi.

Il direttore generale dell’ASL, Gennaro Sosto, ha sottolineato:

“Un approccio strutturato, basato sulla collaborazione tra specialisti, sull’integrazione con il territorio e su protocolli operativi condivisi, può generare benefici concreti per pazienti e professionisti sanitari, rappresentando un modello replicabile anche in altre realtà sanitarie”.