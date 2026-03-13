Rapinato a Pagani, avvocato ringrazia i carabinieri: “Hanno assicurato i delinquenti alla giustizia”

Il professionista ha voluto esprimere la propria gratitudine ai militari delle stazioni di Pagani e Nocera Inferiore, sottolineando la rapidità e l’efficacia dell’intervento che ha portato all’individuazione dei responsabili.

Un messaggio pubblico di ringraziamento ai carabinieri è stato diffuso sui social da un avvocato vittima di una rapina avvenuta nei giorni scorsi a Pagani.

“Porgo un doveroso e accorato ringraziamento ai carabinieri di Pagani e di Nocera Inferiore che, con la loro azione sinergica ed efficace, hanno assicurato prontamente alla giustizia i delinquenti che ieri sera mi hanno rapinato”, ha scritto l’avvocato.

La rapina

L’episodio si è verificato due giorni fa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato avvicinato da tre persone che gli avrebbero sottratto un orologio e l’automobile, per poi darsi alla fuga.

Determinante per le indagini è stato l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che, accortosi della situazione, sarebbe riuscito a individuare i tre sospetti e seguirli, fornendo indicazioni utili ai colleghi per l’intervento.

Grazie alle informazioni raccolte, i militari dell’Arma dei Carabinieri sono riusciti ad agire rapidamente.

Il messaggio di gratitudine

Nel suo messaggio l’avvocato ha voluto sottolineare non solo l’efficienza investigativa dei militari, ma anche l’attenzione dimostrata nei confronti della vittima.

“Il doveroso ringraziamento non è solo per l’efficienza ma anche per la sensibilità e la disponibilità dimostrata. Grazie a loro posso dire che, nonostante tutto, mi sono sentito tutelato”.

Il professionista ha poi concluso con un ulteriore auspicio: “Spero solo che i giudici non vanifichino il loro eccellente lavoro. Grazie, grazie, grazie”.