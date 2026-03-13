Regione Campania, Assunta Panico eletta presidente della Commissione su condizione della donna e femminicidio

La consigliera regionale Assunta Panico è stata eletta presidente della Commissione dedicata alla condizione della donna, al contrasto al femminicidio, al lavoro nero e alle morti bianche.

Nuovo incarico istituzionale in Campania: la consigliera regionale Assunta Panico è stata eletta presidente della Commissione dedicata alla condizione della donna, al contrasto al femminicidio, al lavoro nero e alle morti bianche.

L’elezione segna un passaggio importante per l’attività della Commissione, che nei prossimi mesi sarà chiamata ad affrontare temi centrali come la violenza di genere, la sicurezza sul lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori.

“Un grande onore ma anche una responsabilità”

Nel suo primo intervento dopo l’elezione, Panico ha voluto ringraziare i colleghi consiglieri per la fiducia ricevuta, sottolineando il valore dell’incarico.

“Assumere la presidenza di questa Commissione rappresenta per me non solo un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità”, ha dichiarato.

La neo presidente ha evidenziato come il tema del femminicidio non possa essere considerato soltanto una tragedia individuale, ma una vera e propria sconfitta per le istituzioni e per l’intera società.

“Parliamo di vite, dignità e diritti fondamentali. La violenza contro le donne è una ferita profonda della nostra società: ogni femminicidio e ogni forma di abuso rappresentano una sconfitta per tutti”.

Focus anche su lavoro nero e morti bianche

Tra le priorità della Commissione ci saranno anche le emergenze legate al mondo del lavoro, in particolare il fenomeno del lavoro irregolare e degli incidenti mortali sul lavoro.

“Non possiamo accettare che nel 2026 ci siano ancora lavoratori senza diritti e senza sicurezza, né che ci siano persone che escono di casa per lavorare e non fanno ritorno alle loro famiglie”, ha spiegato la presidente.

Prevenzione e sensibilizzazione al centro dell’azione

La strategia annunciata punta a rafforzare le politiche di prevenzione e le attività di sensibilizzazione, coinvolgendo istituzioni, associazioni e parti sociali.

L’obiettivo è trasformare la Commissione in un presidio attivo non solo sul piano istituzionale ma anche culturale e sociale, capace di promuovere una cultura del rispetto, della legalità e della sicurezza sul lavoro.