Rimorchio con rifiuti tossici abbandonato tra Salerno e Pontecagnano: denuncia del deputato Borrelli

Un rimorchio di tir carico di rifiuti potenzialmente pericolosi abbandonato da mesi sul litorale tra Salerno e Pontecagnano Faiano. A denunciare la situazione è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha segnalato il caso parlando di un grave episodio di degrado ambientale.

Il mezzo si trova nei pressi dell’ex discoteca Camino Real, a pochissima distanza dal mare e da diverse attività balneari, ristoranti e terreni agricoli.

Fanghi tossici e rifiuti nocivi

Secondo quanto riferito dal parlamentare, il rimorchio conterrebbe fanghi tossici e rifiuti nocivi di varia natura. La situazione sarebbe resa ancora più critica dal fatto che il telo di copertura del carico risulta ormai divelto, lasciando il contenuto esposto agli agenti atmosferici.

“È una vergogna, una vera bomba ecologica abbandonata a pochi passi dal mare e dalle attività turistiche”, ha dichiarato Borrelli, sottolineando come il mezzo sia rimasto per mesi in un luogo pubblico senza interventi.

Esposto alla Procura

Il deputato ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla Procura per chiarire la provenienza del rimorchio e individuare eventuali responsabilità.

“Un rimorchio pieno di rifiuti tossici abbandonato tra Salerno e Pontecagnano e nessuno ha controllato, nessuno ha visto”, ha aggiunto il parlamentare.

L’allarme incendio

La preoccupazione tra i residenti è aumentata nel pomeriggio quando un incendio divampato nell’area industriale di Salerno ha fatto temere che le fiamme potessero raggiungere il carico di rifiuti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha però chiarito che il rogo riguardava materiali di altra natura e non il rimorchio segnalato.