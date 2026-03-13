Rissa al pronto soccorso del Moscati di Avellino: spray al peperoncino nel triage, intervengono vigilanza e forze dell’ordine

L’episodio è avvenuto nel triage del nosocomio di Avellino, dove era stato appena portato in codice rosso un paziente.

Momenti di tensione nella notte al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe Moscati, dove una lite tra alcuni parenti di un paziente si è trasformata in una vera e propria rissa.

L’episodio è avvenuto nel triage del nosocomio di Avellino, dove era stato appena portato in codice rosso un paziente. I familiari, in attesa di notizie, avrebbero iniziato una discussione che in pochi minuti è degenerata nello scontro fisico.

Spray al peperoncino nel triage

Durante la rissa alcuni dei presenti hanno estratto spray al peperoncino, di quelli in vendita per difesa personale, iniziando a spruzzarli all’interno dell’area del triage.

La sostanza urticante ha provocato irritazioni e malori non solo tra i protagonisti della lite, ma anche tra alcune persone che si trovavano in attesa nel pronto soccorso e che sono state costrette a ricevere assistenza dal personale sanitario.

Intervento della vigilanza e della polizia

Per riportare la situazione sotto controllo sono intervenuti i vigilantes della struttura sanitaria, che sono riusciti a sedare la rissa.

Subito dopo è stata allertata la Polizia di Stato, arrivata sul posto per ristabilire la calma e avviare gli accertamenti.

Gli agenti hanno identificato le persone coinvolte e raccolto le prime testimonianze utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso

Le indagini serviranno a ricostruire con precisione quanto avvenuto nel pronto soccorso e a stabilire eventuali responsabilità. Al termine degli accertamenti potrebbero scattare denunce nei confronti dei protagonisti della rissa.