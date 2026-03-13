Rissa al pronto soccorso del Moscati di Avellino: spray al peperoncino nel triage, intervengono vigilanza e forze dell’ordine

Momenti di tensione nella notte al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe Moscati, dove una lite tra alcuni parenti di un paziente si è trasformata in una vera e propria rissa.
L’episodio è avvenuto nel triage del nosocomio di Avellino, dove era stato appena portato in codice rosso un paziente. I familiari, in attesa di notizie, avrebbero iniziato una discussione che in pochi minuti è degenerata nello scontro fisico.
Spray al peperoncino nel triage
Durante la rissa alcuni dei presenti hanno estratto spray al peperoncino, di quelli in vendita per difesa personale, iniziando a spruzzarli all’interno dell’area del triage.
La sostanza urticante ha provocato irritazioni e malori non solo tra i protagonisti della lite, ma anche tra alcune persone che si trovavano in attesa nel pronto soccorso e che sono state costrette a ricevere assistenza dal personale sanitario.
Intervento della vigilanza e della polizia
Per riportare la situazione sotto controllo sono intervenuti i vigilantes della struttura sanitaria, che sono riusciti a sedare la rissa.
Subito dopo è stata allertata la Polizia di Stato, arrivata sul posto per ristabilire la calma e avviare gli accertamenti.
Gli agenti hanno identificato le persone coinvolte e raccolto le prime testimonianze utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Indagini in corso
Le indagini serviranno a ricostruire con precisione quanto avvenuto nel pronto soccorso e a stabilire eventuali responsabilità. Al termine degli accertamenti potrebbero scattare denunce nei confronti dei protagonisti della rissa.