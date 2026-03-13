Sarno, non si ferma all’alt dei carabinieri: arrestato 27enne di Scafati su auto rubata

Non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri e ha tentato la fuga alla guida di un’auto appena rubata. È finito in manette un 27enne di Scafati, fermato dai militari a Sarno al termine di un inseguimento.

Il giovane viaggiava a bordo di una Lancia Y e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, guidava in maniera pericolosa mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e passanti.

L’inseguimento e l’arresto

Il 27enne, incensurato, non si è fermato al controllo dei militari e ha tentato di allontanarsi. Dopo un breve inseguimento, però, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

A suo carico sono state contestate violazioni al Codice della strada e il reato di ricettazione.

L’auto era stata rubata poche ore prima

Gli accertamenti sul veicolo hanno infatti rivelato che la Lancia Y era stata rubata poche ore prima. Il furto era stato denunciato lo stesso giorno da una donna alla Questura di Caserta.

Convalida dell’arresto

Il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo però la remissione in libertà del giovane. Durante l’udienza il 27enne avrebbe ammesso di essere anche l’autore del furto dell’auto.

Il procedimento nei suoi confronti proseguirà e sarà definito con rito abbreviato.