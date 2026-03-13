Sarno, sopralluogo sul lungofiume Rio Foce: lavori di pulizia e manutenzione quasi conclusi

Al controllo hanno partecipato il sindaco Francesco Squillante, i tecnici comunali e il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Mario Rosario D'Angelo.

Da
Redazione
-

Sopralluogo tecnico sul lungofiume di Rio Foce, nel territorio di Sarno, dove ieri mattina sono stati verificati gli interventi di pulizia e manutenzione in corso lungo l’area fluviale.

Al controllo hanno partecipato il sindaco Francesco Squillante, i tecnici comunali e il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Mario Rosario D’Angelo.

Verifica degli interventi sul territorio

Il sopralluogo è servito a fare il punto sui lavori in corso, ormai in fase di ultimazione. Gli interventi riguardano in particolare la pulizia e la manutenzione dell’area lungo il corso d’acqua, operazioni fondamentali per migliorare la sicurezza idraulica e la gestione del territorio.

Le opere rientrano in un programma più ampio di tutela dei corsi d’acqua e dei canali della zona, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Sarno e il Consorzio di Bonifica.

Collaborazione tra enti per la sicurezza del territorio

L’attività congiunta tra le due istituzioni punta a garantire maggiore attenzione alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla prevenzione di possibili criticità legate al rischio idrogeologico.

Gli interventi sul lungofiume di Rio Foce rappresentano infatti un passaggio importante per la salvaguardia del territorio e per la cura dell’ambiente urbano.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore