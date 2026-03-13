Sarno, sopralluogo sul lungofiume Rio Foce: lavori di pulizia e manutenzione quasi conclusi

Al controllo hanno partecipato il sindaco Francesco Squillante, i tecnici comunali e il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Mario Rosario D'Angelo.

Sopralluogo tecnico sul lungofiume di Rio Foce, nel territorio di Sarno, dove ieri mattina sono stati verificati gli interventi di pulizia e manutenzione in corso lungo l’area fluviale.

Al controllo hanno partecipato il sindaco Francesco Squillante, i tecnici comunali e il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Mario Rosario D’Angelo.

Verifica degli interventi sul territorio

Il sopralluogo è servito a fare il punto sui lavori in corso, ormai in fase di ultimazione. Gli interventi riguardano in particolare la pulizia e la manutenzione dell’area lungo il corso d’acqua, operazioni fondamentali per migliorare la sicurezza idraulica e la gestione del territorio.

Le opere rientrano in un programma più ampio di tutela dei corsi d’acqua e dei canali della zona, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Sarno e il Consorzio di Bonifica.

Collaborazione tra enti per la sicurezza del territorio

L’attività congiunta tra le due istituzioni punta a garantire maggiore attenzione alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla prevenzione di possibili criticità legate al rischio idrogeologico.

Gli interventi sul lungofiume di Rio Foce rappresentano infatti un passaggio importante per la salvaguardia del territorio e per la cura dell’ambiente urbano.