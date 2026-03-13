Sarno, sopralluogo sul lungofiume Rio Foce: lavori di pulizia e manutenzione quasi conclusi

Sopralluogo tecnico sul lungofiume di Rio Foce, nel territorio di Sarno, dove ieri mattina sono stati verificati gli interventi di pulizia e manutenzione in corso lungo l’area fluviale.
Al controllo hanno partecipato il sindaco Francesco Squillante, i tecnici comunali e il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Mario Rosario D’Angelo.
Verifica degli interventi sul territorio
Il sopralluogo è servito a fare il punto sui lavori in corso, ormai in fase di ultimazione. Gli interventi riguardano in particolare la pulizia e la manutenzione dell’area lungo il corso d’acqua, operazioni fondamentali per migliorare la sicurezza idraulica e la gestione del territorio.
Le opere rientrano in un programma più ampio di tutela dei corsi d’acqua e dei canali della zona, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Sarno e il Consorzio di Bonifica.
Collaborazione tra enti per la sicurezza del territorio
L’attività congiunta tra le due istituzioni punta a garantire maggiore attenzione alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla prevenzione di possibili criticità legate al rischio idrogeologico.
Gli interventi sul lungofiume di Rio Foce rappresentano infatti un passaggio importante per la salvaguardia del territorio e per la cura dell’ambiente urbano.