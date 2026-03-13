Tragedia sul lavoro nel Casertano: operaio precipita da 15 metri e muore

Un lavoratore di circa 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto mentre era impegnato in un intervento di svuotamento di oggetti da uno stabile.

Grave incidente sul lavoro a San Marcellino, in provincia di Caserta, dove un lavoratore di circa 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto mentre era impegnato in un intervento di svuotamento di oggetti da uno stabile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un cittadino extracomunitario non ancora identificato – sarebbe caduto da un piano dell’edificio privo di ringhiera, da un’altezza di circa quindici metri, finendo nel cortile sottostante.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo del lavoratore è stato ritrovato sul selciato. L’uomo non aveva con sé documenti di riconoscimento, circostanza che al momento rende difficile la sua identificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e ai tecnici dell’ASL Caserta, per avviare gli accertamenti.

Lavori senza incarico formale

Dai primi controlli sarebbe emerso che la ditta impegnata nelle operazioni di svuotacantine stava effettuando l’intervento senza un incarico formale da parte dei proprietari dello stabile.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.

Indagini in corso

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Giugliano in Campania, dove verranno eseguiti ulteriori accertamenti.

Le indagini proseguono per identificare la vittima e fare piena luce sulle condizioni in cui si stavano svolgendo i lavori.