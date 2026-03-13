Truffa a un’anziana a Firenze, arrestati due uomini della provincia di Salerno dopo inseguimento sull’A1

A bordo della vettura, risultata noleggiata da una società campana, i militari hanno identificato due uomini di 28 e 40 anni, entrambi residenti nella provincia di Salerno.

Si è conclusa con due arresti la fuga dei presunti responsabili di una truffa aggravata sfociata in rapina ai danni di una donna di 71 anni a Firenze. I due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno, sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento lungo l’Autostrada A1.

La truffa

Secondo quanto ricostruito dai militari del Arma dei Carabinieri, l’episodio risale alla tarda mattinata del 10 marzo. La vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da alcuni complici che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, le avevano annunciato un presunto controllo sui suoi gioielli nell’ambito di un’indagine per rapina.

Poco dopo, alla porta dell’abitazione si è presentato un uomo che si è qualificato come “appuntato dei carabinieri” e che, approfittando della situazione, sarebbe riuscito a farsi consegnare diversi monili.

La reazione della vittima

Il piano però non è andato come previsto. Insospettita dal comportamento dell’uomo, la 71enne lo ha seguito fuori dall’appartamento e tra i due è nata una breve colluttazione.

La donna è riuscita a recuperare parte dei preziosi prima che il malvivente salisse a bordo di una Citroën C3 grigia e si allontanasse verso il casello di Firenze Sud.

L’inseguimento sull’autostrada

Dopo l’allarme lanciato dalla vittima, la centrale operativa dei carabinieri ha avviato le ricerche. Una pattuglia del Radiomobile ha ipotizzato che l’auto potesse aver imboccato l’A1 in direzione Roma e si è messa sulle tracce del veicolo.

L’auto è stata intercettata all’altezza di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Gli arresti

A bordo della vettura, risultata noleggiata da una società campana, i militari hanno identificato due uomini di 28 e 40 anni, entrambi residenti nella provincia di Salerno. Durante la perquisizione personale e veicolare è stata recuperata anche la restante refurtiva, poi restituita alla proprietaria.

I due sono stati arrestati con l’accusa di truffa aggravata e rapina impropria in concorso. L’autorità giudiziaria di Arezzo ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.