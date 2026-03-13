Tumore al pancreas: oltre 13mila nuove diagnosi in Italia nel 2024, la sfida della diagnosi precoce

Biomarcatori, tecnologie innovative e sorveglianza mirata per individuare uno dei tumori più aggressivi quando è ancora nelle fasi iniziali.

Nel 2024 in Italia sono state registrate oltre 13mila nuove diagnosi di tumore al pancreas, una delle neoplasie più aggressive e difficili da individuare nelle fasi iniziali.

Un dato che conferma quanto questa patologia rappresenti ancora oggi una delle sfide più complesse per la medicina moderna.

La principale criticità resta infatti la diagnosi tardiva.

Il tumore del pancreas tende a manifestarsi con sintomi poco specifici o quando la malattia è già in fase avanzata, rendendo più difficili le possibilità di trattamento e riducendo le probabilità di sopravvivenza.

Per questo motivo, secondo gli esperti, la vera svolta potrebbe arrivare dalla diagnosi precoce, grazie allo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e all’identificazione delle persone maggiormente a rischio.

“A differenza di altri tumori – spiega Filippo Antonini, consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri (AIGO) e direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia interventistica di Ascoli Piceno – non esiste ancora uno screening standardizzato per la popolazione generale. Tuttavia oggi siamo in grado di individuare le persone più a rischio attraverso fattori come la familiarità o specifiche mutazioni genetiche, inserendole in programmi di sorveglianza mirata” come riporta il portale ANSA.

La ricerca scientifica si sta quindi concentrando su biomarcatori e tecnologie diagnostiche avanzate che possano consentire di individuare la malattia in una fase molto precoce, quando le possibilità di intervento sono maggiori.

“La sfida della ricerca – aggiunge Antonini – è proprio quella di sviluppare strumenti in grado di intercettare il tumore nelle fasi iniziali, aprendo la strada a diagnosi più tempestive e, di conseguenza, a cure più efficaci”.

Il futuro della lotta al tumore del pancreas passa dunque attraverso innovazione tecnologica, medicina di precisione e programmi di sorveglianza personalizzati, elementi che potrebbero cambiare radicalmente la gestione di una delle patologie oncologiche più insidiose.