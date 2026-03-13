Video virale di infermieri in pausa al Ruggi: l’azienda ospedaliera avvia accertamenti

Sta facendo il giro del web un video che mostrerebbe alcuni infermieri mentre scherzano durante un momento di pausa all’interno dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Il filmato è stato diffuso inizialmente dal video podcast SuperSalerno e successivamente rilanciato dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate, suscitando numerose reazioni sui social.

Il contenuto del video

Nel video si vedono alcuni operatori sanitari, presumibilmente infermieri della struttura di Salerno, che scherzano tra loro durante una pausa, utilizzando anche alcune attrezzature mediche presenti nel reparto.

Dalle immagini diffuse non emergerebbe il coinvolgimento di pazienti, ma il contenuto del filmato ha comunque generato polemiche online.

La pagina Nessuno Tocchi Ippocrate ha commentato la vicenda con parole dure: “Ci dicono che accada al Ruggi di Salerno. Non commentiamo, lasciamo a voi questo compito. Speriamo vengano identificati”.

La posizione dell’azienda ospedaliera

Sulla vicenda è intervenuta la direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona, che ha diffuso una nota ufficiale.

La direzione ha spiegato di essere venuta a conoscenza della diffusione del video in rete e ha sottolineato che i contenuti del filmato “gettano grave discredito sulla serietà e sull’impegno del personale dell’azienda”.

Accertamenti e possibili provvedimenti

L’azienda ha comunicato di aver avviato un percorso di accertamento per verificare i comportamenti mostrati nel video, anche con eventuali conseguenze disciplinari.

Inoltre, la direzione si è riservata di valutare azioni giudiziarie a tutela dell’immagine dell’azienda e ha auspicato che anche gli ordini professionali di riferimento possano adottare eventuali iniziative nei confronti dei soggetti coinvolti, una volta identificati.