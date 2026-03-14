Angri, rubata l’auto a una donna con disabilità: l’appello del sindaco

Furto nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a Angri, dove è stata rubata una Fiat 500X bianca (targa FL933BS) parcheggiata in Piazza Annunziata.

L’auto appartiene a Claudia Pizzo, una donna con disabilità che si trovava al Centro Mazzola per effettuare un esame quando il veicolo è stato rubato intorno alle 15:09. La vettura, dotata anche di contrassegno per invalidi, rappresentava per lei uno strumento fondamentale per gli spostamenti quotidiani.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che ha lanciato un appello alla cittadinanza chiedendo collaborazione per ritrovare l’auto.

«Claudia è una donna con disabilità e quell’auto è la sua autonomia. È ciò che le permette di muoversi e vivere la sua quotidianità», ha scritto il primo cittadino, invitando chiunque abbia visto la vettura o abbia informazioni utili a segnalarlo immediatamente alle forze dell’ordine.

L’auspicio è che, grazie alla collaborazione dei cittadini, si possa arrivare al più presto al ritrovamento dell’auto e restituire serenità alla proprietaria.