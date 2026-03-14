Campania, selezioni pubbliche per operatori e operai: sei posti tra Comuni e centri di ricerca

Nuove opportunità di lavoro in Campania con una serie di selezioni pubbliche finalizzate all’assunzione di operatori amministrativi e operai agricoli. Le procedure, avviate tramite i Centri per l’Impiego secondo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 56/1987, puntano al reclutamento complessivo di sei unità tra enti locali e strutture di ricerca.

Nel dettaglio, sono previsti due posti presso il Comune di Portico di Caserta:

un operatore esperto addetto all’anagrafe (profilo addetti all’immissione dati) con contratto a tempo indeterminato part-time da 18 ore settimanali;

un operatore esperto con funzioni di addetto al protocollo e messo notificatore, anche in questo caso con contratto a tempo indeterminato part-time da 18 ore.

Le altre posizioni riguardano il settore agricolo e saranno attivate presso sedi di ricerca situate a Caserta. In particolare:

un operaio agricolo per 169 giornate lavorative destinato alle attività di ricerca del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Centro Orticoltura e Florovivaismo);

tre operai agricoli per complessive 220 giornate lavorative nell’ambito dei progetti del Centro di Ricerca per Cerealicoltura e Colture Industriali dello stesso ente.

Requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni è necessario aver assolto la scuola dell’obbligo ed essere iscritti a un Centro per l’Impiego con stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Sono inoltre richiesti i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea e l’assenza di condanne incompatibili con il servizio nella pubblica amministrazione.

Per i profili amministrativi sono richiesti specifici attestati professionali relativi alle attività d’ufficio o di protocollo, mentre per gli operai agricoli è necessario il patentino fitosanitario in corso di validità o esperienza nel settore agricolo maturata presso enti di ricerca o università.

Come si svolge la selezione

Le candidature saranno raccolte tramite la piattaforma regionale Cliclavoro Campania, che attribuirà automaticamente un punteggio ai candidati sulla base dei dati dichiarati. Il Centro per l’Impiego di Caserta verificherà la documentazione e redigerà la graduatoria considerando criteri come ISEE, anzianità di disoccupazione e carichi familiari.

Per i profili amministrativi sono previste una prova pratica e un colloquio, mentre per gli operai agricoli è prevista soltanto una prova pratica di idoneità.

Scadenze per le domande

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma regionale, accedendo con SPID o carta d’identità elettronica.

Le scadenze variano in base al profilo:

operai agricoli CREA: dal 30 marzo al 3 aprile 2026;

addetti anagrafe e protocollo: dal 20 al 24 aprile 2026.

Alla domanda dovrà essere allegata anche l’attestazione ISEE aggiornata e la documentazione relativa ai requisiti richiesti per ciascun profilo. Le successive comunicazioni sulle prove di selezione saranno inviate direttamente ai candidati e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Campania.