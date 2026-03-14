Castel San Giorgio, nuovo mezzo per il trasporto delle persone con disabilità

Un nuovo veicolo destinato al trasporto sociale entra in servizio a Castel San Giorgio, con l’obiettivo di garantire maggiore autonomia, inclusione e supporto alle persone con disabilità.

Un nuovo veicolo destinato al trasporto sociale entra in servizio a Castel San Giorgio, con l’obiettivo di garantire maggiore autonomia, inclusione e supporto alle persone con disabilità.

Il mezzo, un Renault Trafic L2 Blue dCi 150 MY24, è stato benedetto dall’arcivescovo Andrea Bellandi ed è stato acquistato grazie ai fondi previsti dalla Legge n. 234/2021, che assegna ai Comuni risorse aggiuntive per potenziare il trasporto degli studenti con disabilità.

Per il 2025 al Comune è stato assegnato un finanziamento di 48.279,49 euro. Il veicolo, dal costo complessivo di 49.350 euro (IVA inclusa), è omologato per 7 posti più uno per carrozzina ed è dotato di pedana elettrificata per facilitare salita e discesa delle persone con mobilità ridotta.

Il nuovo mezzo sarà utilizzato per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità e per accompagnare utenti con disabilità motoria verso strutture riabilitative e servizi socio-sanitari.

La sindaca Paola Lanzara ha commentato:

«Continuiamo a investire con convinzione nei servizi alla persona e nel sostegno alle fasce più fragili della nostra comunità. Questo nuovo mezzo rappresenta un ulteriore passo verso una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, che ha sottolineato come il nuovo veicolo consentirà di migliorare un servizio essenziale per molte famiglie, offrendo un trasporto più efficiente, sicuro e confortevole per gli studenti con disabilità e per tutti gli utenti che necessitano di supporto negli spostamenti.