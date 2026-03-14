Eboli, travolta e uccisa sulla Statale 18: indagini in corso sulla morte della 34enne

La donna è stata investita lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia.

Proseguono le indagini a Eboli per chiarire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Guna Xhulijana, 34 anni, cittadina di origine albanese. La donna è stata investita lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia.

Secondo quanto emerso finora, la vittima sarebbe stata travolta da un’automobile mentre si trovava lungo l’arteria stradale. Alla guida del veicolo c’era una donna che, dopo l’impatto, si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Nonostante l’intervento, per la 34enne non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto e nelle ultime ore hanno ascoltato la conducente dell’auto coinvolta. Come avviene in casi analoghi, la donna potrebbe essere iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, un atto dovuto che consente agli inquirenti di svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Determinanti per chiarire la dinamica dell’incidente potrebbero rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, attualmente al vaglio degli investigatori. Gli elementi raccolti serviranno a stabilire con esattezza le circostanze dell’investimento e le eventuali responsabilità.