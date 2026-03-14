Furto d’auto a Nocera Superiore: nel mirino il parcheggio vicino al Battistero

Ladri in azione nel parcheggio di via Mercato a Nocera Superiore, dove è stata rubata l’auto di alcune giovani restauratrici impegnate nei lavori al Battistero Paleocristiano

Ladri in azione nel parcheggio di via Mercato a Nocera Superiore, dove è stata rubata l’auto di alcune giovani restauratrici impegnate nei lavori al Battistero Paleocristiano di Nocera Superiore. Le stesse professioniste che lo scorso gennaio avevano contribuito a sventare un tentativo di furto proprio nello stesso sito.

A denunciare l’accaduto sui social è stato Fabio Senatore, parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore, che ha lanciato un appello per maggiori controlli nella zona.

«Una pessima immagine per la nostra città – ha scritto – che purtroppo si presenta con questo biglietto da visita. Come cittadino e come parroco chiedo che siano presi al più presto provvedimenti per rendere sicura questa zona, da tempo presa di mira da ladri di auto, vandali e altri episodi di criminalità».

Il sacerdote ha precisato che il suo intervento non vuole essere un’accusa, ma un invito alle istituzioni e alle forze dell’ordine a rafforzare la sicurezza in una delle aree simbolo della città, frequentata da residenti, lavoratori e visitatori.