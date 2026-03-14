Maxi operazione anti-contraffazione: scoperto a San Giorgio a Cremano uno showroom del falso da 530 metri quadrati

Nuovo intervento contro il mercato della contraffazione nell’area metropolitana di Napoli. Nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di prodotti falsificati e di tutela del “Made in Italy”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza partenopea hanno individuato e sequestrato un vasto deposito utilizzato come showroom clandestino a San Giorgio a Cremano. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 25mila articoli contraffatti e alla denuncia di quattro persone.

Un grande showroom nascosto dietro tendaggi

L’indagine, condotta dal Gruppo Pronto Impiego delle Fiamme Gialle di Napoli, ha permesso di scoprire un locale di circa 530 metri quadrati adibito a centro di stoccaggio ed esposizione della merce illegale. L’ingresso era stato nascosto da pesanti tendaggi per non attirare l’attenzione dall’esterno.

Una volta all’interno, i militari si sono trovati di fronte a un ambiente organizzato come una vera boutique: scaffali in legno, esposizione ordinata e prodotti suddivisi per marchio e categoria, proprio come in un negozio di fascia alta.

Oltre 40 marchi di lusso imitati

All’interno del deposito erano presenti articoli riportanti loghi di oltre quaranta marchi di alta moda. Tra questi comparivano imitazioni di griffe come Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent e Fendi.

Non solo abbigliamento e accessori: tra la merce sequestrata figuravano anche copie di orologi di lusso Rolex e penne pregiate riconducibili ai marchi Cartier e Montblanc. Gli oggetti erano realizzati con un livello di dettaglio tale da poter trarre in inganno acquirenti poco esperti.

Scoperto anche il centro per le spedizioni

Durante i controlli è stata individuata la struttura organizzativa della filiera illegale. Uno dei soggetti presenti sarebbe stato identificato come il principale grossista incaricato di rifornire i rivenditori al dettaglio attivi nel capoluogo campano.

Accanto allo spazio espositivo è stata inoltre scoperta una stanza destinata alla preparazione delle spedizioni: qui i finanzieri hanno trovato numerosi pacchi già confezionati, etichettati e pronti per essere distribuiti sul mercato parallelo in diverse zone del Paese.

Quattro persone denunciate

Al termine dell’operazione, quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli. Nei loro confronti vengono ipotizzati i reati di detenzione di merce contraffatta finalizzata alla vendita e ricettazione.

Secondo gli investigatori, la commercializzazione dei prodotti sequestrati avrebbe potuto generare profitti illegali considerevoli, alimentando un circuito economico sommerso che danneggia le aziende regolari e il sistema produttivo nazionale.