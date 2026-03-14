Maxi sequestro di hashish tra Bacoli e Monte di Procida: carabinieri trovano oltre 2 chili sulla spiaggia di Miliscola

Operazione di controllo del territorio tra Bacoli e Monte di Procida, dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno intensificato le verifiche nelle aree maggiormente frequentate durante le ore della movida.

Il bilancio dell’attività è significativo: 77 persone identificate, 50 veicoli controllati e diverse violazioni accertate.

Nel corso dei servizi, i militari hanno elevato cinque sanzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di circa 1.500 euro.

Due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria con l’accusa di contraffazione, dopo essere state trovate in possesso di banconote false.

Per una delle due è scattata anche una seconda denuncia perché risultata irregolare sul territorio nazionale.

L’operazione ha portato anche a un importante sequestro di sostanze stupefacenti.

Sul litorale di Bacoli, nella spiaggia libera di via Miliscola, i carabinieri hanno rinvenuto una busta contenente 2 chili e 380 grammi di hashish, già suddivisi in 20 panetti, pronti presumibilmente per essere immessi sul mercato dello spaccio locale.

La droga è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili.