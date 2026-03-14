Mercato San Severino, l’ospedale Fucito entra nel registro nazionale per la sorveglianza del tumore al pancreas

Un importante passo avanti nella prevenzione oncologica arriva da Mercato San Severino. L’Unità di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Fucito è entrata a far parte del Registro Italiano Multicentrico di Sorveglianza dei Soggetti a Rischio Genetico di Cancro del Pancreas, promosso dall’Associazione Italiana Studio del Pancreas.
Si tratta del primo centro della Campania ad aderire al registro nazionale dedicato al monitoraggio dei soggetti con rischio genetico di tumore al pancreas, una patologia che spesso viene diagnosticata in fase avanzata.
L’obiettivo del registro è raccogliere dati clinici ed esami diagnostici per individuare precocemente eventuali lesioni precancerose o forme iniziali della malattia, permettendo così interventi tempestivi.
Il programma è rivolto in particolare a pazienti con:
- familiarità per carcinoma pancreatico
- mutazioni genetiche come BRCA1, BRCA2, PALB2 o p16
- alcune sindromi genetiche come Peutz-Jeghers, Sindrome di Lynch, pancreatite ereditaria o melanoma familiare.
I pazienti inseriti nel percorso potranno essere seguiti con valutazioni personalizzate, consulenze specialistiche ed esami diagnostici mirati, tra cui la colangio-risonanza magnetica.
L’unità è diretta dal dottor Claudio Zulli, che insieme al team conferma l’impegno dell’ospedale nella prevenzione e diagnosi precoce delle patologie pancreatiche ad alto rischio.
Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’ambulatorio della UOC di Endoscopia Digestiva dell’ospedale.