Nocera Inferiore. Rigenerazione urbana a Montevescovado (video)

Presentato in un incontro pubblico il Piano Urbanistico Attuativo per completare il programma di edilizia agevolata e convenzionata nel quartiere

Il progetto di rigenerazione urbana

Un progetto complessivo di rigenerazione urbana per ridisegnare il futuro del quartiere Montevescovado. L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, nel corso di un incontro pubblico dedicato alla presentazione del nuovo programma di interventi previsti per l’area, ha illustrato il percorso di elaborazione e approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica.

Il completamento del programma di edilizia

Il piano è finalizzato al completamento del Programma straordinario di edilizia agevolata e convenzionata proprio nel quartiere Montevescovado. Un passaggio ritenuto strategico dall’amministrazione comunale per portare avanti il processo di trasformazione urbanistica avviato negli ultimi anni e definire un nuovo assetto urbano per una delle aree più significative della città.

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