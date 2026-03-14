Partito da Salerno anni fa, riappare a Mestre ferito: il caso di Gatto Ciccio

Quella che poteva trasformarsi in una storia a lieto fine si è invece tramutata nell’ennesima polemica a Forte Marghera, dove il ritorno del celebre “Gatto Ciccio” ha riacceso tensioni tra associazioni, cittadini e istituzioni.

Quella che poteva trasformarsi in una storia a lieto fine si è invece tramutata nell’ennesima polemica a Forte Marghera, dove il ritorno del celebre “Gatto Ciccio” ha riacceso tensioni tra associazioni, cittadini e istituzioni. Il gatto, un esemplare rosso ormai anziano molto conosciuto nell’area, è stato riportato al Forte con alcune ferite sul muso dopo essere stato sottoposto a controlli veterinari. L’episodio ha subito alimentato discussioni e interrogativi, aggiungendo nuovi elementi a una vicenda già controversa.

Il felino era stato prelevato lo scorso 25 febbraio dai carabinieri insieme al Servizio veterinario dell’Ulss 3 per effettuare accertamenti sanitari e verifiche sulla sua provenienza. La mattina della riconsegna è stato affidato all’Enpa e trasportato in una gabbietta dai veterinari dell’azienda sanitaria. Secondo alcune ipotesi, proprio durante il trasporto l’animale potrebbe essersi procurato le escoriazioni visibili sul muso, anche se la dinamica non è stata ancora chiarita.

La storia di “Gatto Ciccio” ha però un ulteriore elemento di mistero: il microchip ha rivelato che l’animale farebbe parte di una colonia felina registrata in un Comune della provincia di Salerno. Un dettaglio sorprendente, considerando che il gatto vive da anni a Forte Marghera e nessuno, fino a oggi, aveva mai consultato i dati del chip. Questa scoperta ha dato il via agli accertamenti condotti nelle ultime settimane.

Dall’Ulss 3 spiegano che l’animale è stato accolto nelle strutture veterinarie dove vengono assistiti gli animali bisognosi di cure. Qui sarebbe stato visitato e sottoposto ai controlli necessari per garantire la sua salute e quella degli altri gatti con cui convive. L’azienda sanitaria precisa inoltre che non sono stati eseguiti interventi invasivi e che, al momento della riconsegna, il felino non presentava ferite o lesioni, come riporta “Il Gazzettino“.

Una versione che però viene contestata dall’associazione “I mici del Forte”. I volontari sostengono infatti di aver documentato fotograficamente le escoriazioni già nelle ore successive al ritorno del gatto e hanno annunciato l’intenzione di valutare azioni legali per fare luce sulla vicenda. In particolare, vogliono approfondire le responsabilità legate all’allontanamento del gatto dal luogo in cui vive abitualmente.

Nel frattempo “Gatto Ciccio” è stato affidato all’Enpa, l’unica associazione ufficialmente incaricata della gestione della colonia felina di Forte Marghera. La decisione ha però generato numerose reazioni sui social, con molti commenti critici apparsi sulla pagina Facebook dell’associazione, nonostante quest’ultima abbia semplicemente preso in carico l’animale dopo la restituzione.