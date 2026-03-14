Pozzuoli, donna trovata morta in casa: indagini in corso

Macabro ritrovamento alla periferia di Pozzuoli, dove il cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in Via Cuma.
Sul posto sono intervenuti gli agenti del Polizia di Stato del commissariato locale e i Vigili del Fuoco.
Al momento la dinamica dell’accaduto non è stata ancora ricostruita. Secondo le prime informazioni, il marito della vittima si trovava all’esterno dell’abitazione quando è stato scoperto il corpo.
Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze della morte.