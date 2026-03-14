Pozzuoli, donna trovata morta in casa: indagini in corso

Macabro ritrovamento alla periferia di Pozzuoli, dove il cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in Via Cuma.

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Macabro ritrovamento alla periferia di Pozzuoli, dove il cadavere di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in Via Cuma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Polizia di Stato del commissariato locale e i Vigili del Fuoco.

Al momento la dinamica dell’accaduto non è stata ancora ricostruita. Secondo le prime informazioni, il marito della vittima si trovava all’esterno dell’abitazione quando è stato scoperto il corpo.

Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze della morte.

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