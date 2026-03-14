Prevenzione al Monaldi, successo per la giornata di screening senologico

Grande partecipazione alla giornata di prevenzione organizzata dall’Unità di Senologia dell’Ospedale Monaldi, struttura dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dedicata alla diagnosi precoce delle patologie mammarie.

Nel corso dell’iniziativa circa 50 donne, molte delle quali under 40, hanno colto l’occasione per sottoporsi gratuitamente a controlli specialistici. Durante la mattinata, dalle 10 alle 14, le partecipanti hanno seguito un percorso di prevenzione che prevedeva visita senologica e, nei casi in cui fossero emersi sospetti clinici, anche ecografia mammaria di approfondimento effettuata immediatamente dagli specialisti.

L’evento era rivolto in particolare alle donne sotto i 40 anni, fascia d’età in cui si registra un aumento dell’incidenza di patologie senologiche che richiedono valutazioni specialistiche in ambito ospedaliero.

La giornata è stata anche un momento di informazione sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) attivi nelle strutture di alta specialità dell’azienda ospedaliera.

La forte partecipazione conferma quanto screening e diagnosi precoce siano strumenti fondamentali per individuare tempestivamente eventuali patologie e garantire alle pazienti percorsi di cura rapidi e appropriati.