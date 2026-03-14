Ravello, inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri: restaurato lo storico edificio di via San Cosma

È stata inaugurata giovedì mattina la nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Ravello, struttura che fa capo alla Compagnia di Amalfi. La caserma trova spazio in un edificio del 1949 situato in via San Cosma, oggetto di un attento intervento di restauro che ha preservato l’impianto architettonico originario integrandolo con soluzioni funzionali moderne. L’opera rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza dell’Arma sul territorio della Costiera Amalfitana, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vicinanza alla comunità.

La cerimonia inaugurale si è aperta con gli onori militari al generale di Corpo d’Armata Massimo Masciulli, comandante interregionale “Ogaden”, affiancato dal generale di Divisione Francesco Gargaro, comandante della Legione Carabinieri “Campania”. Ad accompagnare il momento solenne sono state le note della marcia d’ordinanza La Fedelissima, eseguita dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, seguite da un momento di raccoglimento dedicato ai caduti dell’Arma.

La benedizione delle bandiere italiana ed europea è stata impartita dall’arcivescovo Orazio Soricelli, insieme a don Carlo Lamelza, responsabile del servizio di assistenza spirituale della Legione Carabinieri “Campania”.

Durante la cerimonia il sindaco Paolo Vuilleumier ha consegnato le bandiere al comandante della Stazione, maresciallo Procolo Chiocca. Subito dopo si sono svolti l’alzabandiera solenne, il tradizionale taglio del nastro e lo scoprimento della targa esterna che ufficializza la nuova sede dell’Arma.

Nel corso degli interventi istituzionali, lo stesso sindaco Vuilleumier e il comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre, hanno evidenziato il valore strategico della struttura, definendola un presidio fondamentale per la tutela del territorio e per la sicurezza delle comunità della Costiera.

La cerimonia ha coinvolto anche il mondo della scuola. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ravello–Scala e della Scuola Diocesana “Mariano Bianco” di Amalfi hanno preso parte all’evento nell’ambito del progetto educativo Custodire la Casa Comune: percorsi di legalità e storia tra i borghi di Ravello e Scala.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo hanno interpretato il ruolo di “Ciceroni della Memoria”, presentando una mappa storico-narrativa dedicata alla presenza dell’Arma sul territorio, dalle origini ottocentesche fino all’episodio della scorta reale a Villa Episcopio nel 1944. Un racconto pensato per evidenziare il legame storico tra i Carabinieri e le comunità locali.

Gli alunni della Scuola “Mariano Bianco” hanno invece curato uno dei momenti più simbolici della giornata: la consegna delle “Chiavi della Casa Comune” e del Decalogo del Piccolo Custode, gesto simbolico che richiama i valori della responsabilità civica e della tutela del territorio.