Roccadaspide, trovata morta in un pozzo una donna di 68 anni

A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché da un paio di giorni non avevano più notizie della donna.

Tragico ritrovamento nel territorio di Roccadaspide, in provincia di Salerno, dove il corpo senza vita di una donna di 68 anni è stato rinvenuto all’interno di un pozzo profondo circa tre metri e mezzo in località Volpato Difesa.

Il recupero della salma è stato effettuato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, intervenuti nel pomeriggio di venerdì 13 marzo su richiesta dei Arma dei Carabinieri.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché da un paio di giorni non avevano più notizie della donna. La 68enne, nubile e senza figli, viveva da sola in un’abitazione situata non lontano dal luogo del ritrovamento.

Dopo la segnalazione sono state avviate le ricerche che hanno portato al tragico rinvenimento nel pozzo. Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per stabilire con precisione le cause della morte. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se tra quelle prese in considerazione dagli investigatori prende quota quella dell’incidente.