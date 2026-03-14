Sant’Antonio Abate, nuove pensiline e orari aggiornati alle fermate degli autobus

Nuovi interventi per migliorare il servizio di trasporto pubblico a Sant’Antonio Abate. Nelle scorse settimane sono state installate nuove pensiline su tutto il territorio comunale per rendere più confortevole l’attesa dei mezzi.

A queste si aggiunge ora un ulteriore passo: l’installazione delle tabelle con gli orari aggiornati presso ogni fermata, pensate soprattutto per offrire informazioni chiare e facilmente consultabili anche ai cittadini più anziani.

A comunicarlo è la sindaca Ilaria Abagnale, che ha sottolineato come l’iniziativa nasca anche dalle richieste dei cittadini. Il lavoro è stato seguito dalla consigliera comunale Maria Antonietta Del Sorbo, che ha curato l’installazione e l’aggiornamento delle tabelle orarie.

L’obiettivo dell’amministrazione è rendere i servizi comunali sempre più accessibili e vicini alle esigenze della comunità, migliorando l’informazione e la fruibilità del trasporto pubblico.