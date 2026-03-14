Sant’Egidio del Monte Albino, dissequestrata la villa del delitto Vitolo

È stata dissequestrata la villa di Francesco Vitolo, situata in Viale degli Aranci, dove si è consumato il delitto che ha scosso la comunità di Sant'Egidio del Monte Albino.

È stata dissequestrata la villa di Francesco Vitolo, situata in Viale degli Aranci, dove si è consumato il delitto che ha scosso la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino.

La decisione è stata presa dalla Procura di Nocera Inferiore, con il pubblico ministero Gianluca Caputo, dopo l’ultimo sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Reparto Territoriale. I sigilli sono stati rimossi nella mattinata di ieri, a conclusione di nuovi rilievi eseguiti anche dalla scientifica lungo tutto il perimetro dell’abitazione.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini, Vitolo sarebbe stato colpito da un fendente rivelatosi fatale, che – secondo l’ipotesi investigativa – sarebbe stato sferrato dalla moglie, Raffaella Cirillo, attualmente detenuta in carcere.

La donna, arrestata all’inizio del mese, nelle scorse ore ha incontrato i suoi legali, gli avvocati Concetta Galotto e Manuel Capuano, che hanno riferito di averla trovata “fortemente segnata da quanto sta accadendo”.

Le indagini dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal colonnello Gianfranco Albanese, proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. A delineare un contesto familiare complesso sarebbero anche alcune dichiarazioni rese al pm dalla figlia della coppia, dalle quali emergerebbe un rapporto coniugale segnato da tensioni e frequenti contrasti.

Sarà comunque l’esito definitivo dell’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte e le eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, la ferita al cuore potrebbe essere stata la causa diretta del decesso.

Intanto l’abitazione è tornata nella disponibilità dei familiari, in particolare dei due figli della coppia.