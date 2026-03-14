Sarno, assolto tifoso della Sarnese: “Il fatto non sussiste”

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe acceso e lanciato un fumogeno amaranto nel settore occupato dai tifosi durante l’incontro.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto un tifoso della Sarnese 1926, finito a processo per il presunto lancio di un fumogeno durante la partita contro il Buccino Volcei, disputata il 22 ottobre 2023 allo Stadio Felice Squitieri.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe acceso e lanciato un fumogeno amaranto nel settore occupato dai tifosi durante l’incontro. Il pubblico ministero aveva chiesto un anno di reclusione e mille euro di multa per violazione della Legge 401 del 1989.

Diversa la ricostruzione della difesa, sostenuta dall’avvocato Umberto Diodato: il tifoso non avrebbe acceso il fumogeno ma lo avrebbe semplicemente raccolto da terra quando era già acceso, lasciandolo poi cadere verso il basso per allontanarlo da una zona affollata.

Durante il processo sono stati esaminati anche i filmati della partita acquisiti dalla Polizia Scientifica, dai quali non è emersa alcuna prova che l’imputato avesse acceso il fumogeno.

Secondo quanto evidenziato nella sentenza, il comportamento dell’uomo sarebbe stato anzi finalizzato a evitare un possibile pericolo per le persone presenti sugli spalti, come riportato da “Punto Agro News”.

Alla luce di questi elementi, il giudice Franco Russo Guarro ha pronunciato sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”, ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale.

La decisione è stata emessa e depositata il 5 marzo 2026.