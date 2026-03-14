Sarno, in piazza la Giornata “In Rosa” dedicata alla prevenzione femminile

Durante la mattinata le cittadine potranno prenotare direttamente in piazza una visita di prevenzione gratuita, che verrà poi effettuata nelle strutture sanitarie competenti.

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La prevenzione torna protagonista a Sarno. Domenica 15 marzo, dalle 10:00 alle 12:30, Piazza 5 Maggio ospiterà la Giornata “In Rosa”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del Carcinoma della cervice uterina.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sarno, l’ASL Salerno – Distretto 62 Sarno-Pagani – e diverse realtà del territorio, tra cui il Comitato Serrazzeta‑Fontanelle, la Pro Loco Sarno e i Sarno Runners.

Durante la mattinata le cittadine potranno prenotare direttamente in piazza una visita di prevenzione gratuita, che verrà poi effettuata nelle strutture sanitarie competenti.

L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare la sanità al territorio e facilitare l’accesso agli screening, fondamentali per la diagnosi precoce del tumore al collo dell’utero.

Al termine dell’evento è previsto anche un piccolo omaggio simbolico per tutte le donne presenti, come segno di ringraziamento per l’attenzione e l’impegno verso la propria salute.

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