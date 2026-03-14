Sarno, in piazza la Giornata “In Rosa” dedicata alla prevenzione femminile

La prevenzione torna protagonista a Sarno. Domenica 15 marzo, dalle 10:00 alle 12:30, Piazza 5 Maggio ospiterà la Giornata “In Rosa”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del Carcinoma della cervice uterina.
L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sarno, l’ASL Salerno – Distretto 62 Sarno-Pagani – e diverse realtà del territorio, tra cui il Comitato Serrazzeta‑Fontanelle, la Pro Loco Sarno e i Sarno Runners.
Durante la mattinata le cittadine potranno prenotare direttamente in piazza una visita di prevenzione gratuita, che verrà poi effettuata nelle strutture sanitarie competenti.
L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare la sanità al territorio e facilitare l’accesso agli screening, fondamentali per la diagnosi precoce del tumore al collo dell’utero.
Al termine dell’evento è previsto anche un piccolo omaggio simbolico per tutte le donne presenti, come segno di ringraziamento per l’attenzione e l’impegno verso la propria salute.