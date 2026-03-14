Scafatese a un passo dalla Lega Pro: quando può arrivare la matematica promozione

La corsa della Scafatese verso la Serie C è ormai entrata nella fase decisiva. Nel girone G di Serie D la squadra campana sta dominando il campionato e la promozione tra i professionisti appare solo una questione di tempo.
Dopo 26 giornate i canarini guidano la classifica con 66 punti, frutto di 20 vittorie e 6 pareggi, senza alcuna sconfitta. Il vantaggio sulla seconda classificata, il Trastevere, è di 17 punti.
Quanti punti mancano per la matematica
Alla fine del campionato mancano ancora 8 partite, quindi sono ancora 24 i punti disponibili. Tuttavia, anche ipotizzando che il Trastevere vinca tutte le gare restanti, alla Scafatese basterebbero 8 punti per avere la certezza aritmetica della promozione in Serie C.
In pratica, con tre vittorie (o combinazioni equivalenti tra vittorie e pareggi) la squadra campana chiuderebbe definitivamente i conti.
Quando potrebbe arrivare la festa
Guardando il calendario, la matematica potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Le gare in programma sono:
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Sassari Latte Dolce – Scafatese (15 marzo)
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Scafatese – Monastir (22 marzo)
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Ischia – Scafatese (29 marzo)
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Trastevere – Scafatese (2 aprile)
Se la capolista dovesse vincere tre delle prossime quattro partite, la promozione potrebbe essere festeggiata tra fine marzo e inizio aprile, con la possibilità simbolica di chiudere il discorso proprio nello scontro diretto contro il Trastevere.
Una stagione perfetta
Il dominio della Scafatese è certificato anche dai numeri: miglior attacco, miglior difesa e imbattibilità dopo 26 giornate, con una differenza reti nettamente superiore alle rivali.
Per la città di Scafati si tratterebbe di un ritorno tra i professionisti atteso da anni. Ormai non è più questione di “se”, ma soltanto di quando arriverà la matematica promozione.