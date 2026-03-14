Scafatese a un passo dalla Lega Pro: quando può arrivare la matematica promozione

Per la città di Scafati si tratterebbe di un ritorno tra i professionisti atteso da anni. Ormai non è più questione di “se”, ma soltanto di quando arriverà la matematica promozione.

La corsa della Scafatese verso la Serie C è ormai entrata nella fase decisiva. Nel girone G di Serie D la squadra campana sta dominando il campionato e la promozione tra i professionisti appare solo una questione di tempo.

Dopo 26 giornate i canarini guidano la classifica con 66 punti, frutto di 20 vittorie e 6 pareggi, senza alcuna sconfitta. Il vantaggio sulla seconda classificata, il Trastevere, è di 17 punti.

Quanti punti mancano per la matematica

Alla fine del campionato mancano ancora 8 partite, quindi sono ancora 24 i punti disponibili. Tuttavia, anche ipotizzando che il Trastevere vinca tutte le gare restanti, alla Scafatese basterebbero 8 punti per avere la certezza aritmetica della promozione in Serie C.

In pratica, con tre vittorie (o combinazioni equivalenti tra vittorie e pareggi) la squadra campana chiuderebbe definitivamente i conti.

Quando potrebbe arrivare la festa

Guardando il calendario, la matematica potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Le gare in programma sono:

Sassari Latte Dolce – Scafatese (15 marzo)

Scafatese – Monastir (22 marzo)

Ischia – Scafatese (29 marzo)

Trastevere – Scafatese (2 aprile)

Se la capolista dovesse vincere tre delle prossime quattro partite, la promozione potrebbe essere festeggiata tra fine marzo e inizio aprile, con la possibilità simbolica di chiudere il discorso proprio nello scontro diretto contro il Trastevere.

Una stagione perfetta

Il dominio della Scafatese è certificato anche dai numeri: miglior attacco, miglior difesa e imbattibilità dopo 26 giornate, con una differenza reti nettamente superiore alle rivali.

Per la città di Scafati si tratterebbe di un ritorno tra i professionisti atteso da anni. Ormai non è più questione di “se”, ma soltanto di quando arriverà la matematica promozione.