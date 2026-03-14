Scafatese, il futuro passa dallo stadio “Vitiello”: il club chiede certezze entro marzo

Il futuro della Scafatese Calcio 1922 torna al centro dell’attenzione in città. Nelle ultime settimane si è riaperto il confronto sul destino dello stadio Stadio Giovanni Vitiello, impianto storico che da sempre rappresenta la casa della squadra gialloblù e uno dei simboli sportivi più riconoscibili di Scafati.

Una questione che non riguarda soltanto l’ambito calcistico, ma coinvolge anche istituzioni, tifosi e l’intera comunità locale. Sul tema è intervenuto il presidente del club, Felice Romano, che ha voluto chiarire la posizione della società, sottolineando la volontà di mantenere il confronto su un piano istituzionale e lontano da polemiche politiche.

Il numero uno della Scafatese ha ribadito che la società non intende diventare terreno di scontro o strumento di dibattiti politici. L’obiettivo resta quello di difendere il progetto sportivo e il legame costruito negli anni con la città. La Scafatese – viene evidenziato dalla dirigenza – appartiene prima di tutto ai tifosi che seguono la squadra ogni settimana, ai giovani che vestono la maglia gialloblù e a una comunità che negli ultimi anni ha ritrovato entusiasmo e partecipazione attorno ai colori del club.

La priorità, spiegano dalla società, è arrivare a una soluzione condivisa che consenta alla squadra di continuare a disputare le proprie partite nello stadio cittadino. Tuttavia il club chiede tempi chiari per poter programmare il futuro.

Secondo la dirigenza, entro la fine di marzo sarà necessario conoscere con precisione quale sarà il destino dell’impianto. Non si tratta, viene precisato, di un ultimatum alle istituzioni, ma di un’esigenza legata alla pianificazione della prossima stagione. Eventuali lavori di adeguamento dello stadio richiedono infatti tempi tecnici ristretti e decisioni rapide.

In assenza di certezze, la società potrebbe trovarsi costretta a valutare soluzioni alternative per garantire la continuità del progetto sportivo e la regolare partecipazione ai campionati. Uno scenario che il club vorrebbe evitare, perché la volontà resta quella di continuare a giocare a Scafati, davanti al proprio pubblico e nello stadio che da decenni rappresenta la storia calcistica della città.

Nel frattempo la squadra guidata dall’allenatore Giovanni Ferraro si prepara a tornare in campo. La Scafatese, attualmente capolista del girone G, affronterà in trasferta il Sassari Latte Dolce in Sassari dopo la pausa del campionato, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso un traguardo storico.