Servizio Civile Universale, 392 posti nell’Agro nocerino-sarnese: opportunità per giovani under 28

I posti sono distribuiti in numerosi comuni dell’Agro nocerino-sarnese, con la quota maggiore a Nocera Inferiore, Pagani e Scafati. Opportunità disponibili anche in altri centri del territorio, da Angri e San Marzano sul Sarno fino a Corbara e Roccapiemonte.

Nuove opportunità per i giovani dell’Agro nocerino-sarnese grazie al bando 2026 del Servizio Civile Universale, pubblicato il 24 febbraio e finalizzato alla selezione di oltre 65mila operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all’estero. Nel territorio dell’Agro sono disponibili complessivamente 392 posti destinati a ragazzi e ragazze con meno di 28 anni che desiderano dedicare un anno ad attività di utilità sociale.

Le opportunità sono distribuite in diversi comuni della zona. Il numero più alto di posti è previsto a Nocera Inferiore con 77 posizioni, seguito da Pagani con 59 e Scafati con 41. Altre opportunità sono disponibili a Angri (33 posti), San Marzano sul Sarno (29), Sant’Egidio del Monte Albino (26), Siano (26), Nocera Superiore (23), Sarno (23), San Valentino Torio (21), Castel San Giorgio (15), Bracigliano (8), Corbara (6) e Roccapiemonte (5).

I settori dei progetti

I programmi disponibili riguardano diversi ambiti di intervento: dall’animazione culturale alla promozione dello sport, passando per attività di assistenza alle persone fragili e iniziative rivolte alla crescita sociale delle comunità locali. Ogni candidato potrà presentare domanda per un solo progetto, motivo per cui è importante valutare con attenzione l’ambito di interesse.

Compenso e agevolazioni

Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro. Anche quest’anno una quota di posti è riservata ai giovani provenienti da nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro, con l’obiettivo di favorire una maggiore inclusione.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, utilizzando un’identità digitale.

La scadenza per presentare la domanda è fissata all’8 aprile 2026. Un’occasione importante per tanti giovani del territorio che vogliono acquisire nuove competenze e contribuire allo sviluppo della propria comunità.