Traffico illecito di rifiuti tra Campania e Centro Italia: 17 indagati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra il 2022 e il 2024 sarebbero state movimentate circa 1.700 tonnellate di materiali tra Molise, Puglia, Campania e Abruzzo.

Un sistema organizzato capace di movimentare quasi 1.700 tonnellate di rifiuti tra diverse regioni del Centro-Sud è stato smantellato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Campobasso.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo molisano, si è conclusa con la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari nei confronti di 17 persone, accusate a vario titolo di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Quasi 1.700 tonnellate di rifiuti movimentati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra il 2022 e il 2024 sarebbero state movimentate circa 1.700 tonnellate di materiali tra Molise, Puglia, Campania e Abruzzo.

Al centro dell’indagine ci sarebbe una società attiva nel basso Molise, dove confluivano diversi tipi di rifiuti:

imballaggi in legno

vetro

carta e cartone

scarti da demolizione edilizia

materiali misti

Secondo gli inquirenti, molti di questi materiali venivano gestiti e smaltiti senza rispettare le normative ambientali, evitando i costi delle procedure regolari.

Un profitto illecito da 250mila euro

Il vantaggio economico dell’operazione sarebbe stato consistente: la DDA ha stimato profitti illeciti per circa 250mila euro, ottenuti attraverso ripetute condotte illegali che avrebbero alterato anche la concorrenza nel settore del recupero dei rifiuti.

Il Molise come snodo per i traffici

L’indagine conferma uno scenario già emerso in altre inchieste: il Molise sarebbe spesso utilizzato come territorio di transito e stoccaggio per rifiuti provenienti soprattutto da Campania e Puglia, diretti verso altri impianti nel Centro Italia.

Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (articolo 415 bis), gli indagati avranno ora 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati prima delle eventuali richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura.