Tragedia nel Salernitano: auto precipita in una scarpata, morta una coppia

Dopo l’impatto l’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri.

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Nella tarda serata di ieri, in località Ripe Rosse nel territorio di Montecorice, una Volkswagen Polo con a bordo una coppia si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un furgone.

Dopo l’impatto l’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Nell’incidente hanno perso la vita Michele Pirozzi e Maria Magliocco, entrambi originari di Capaccio Paestum.

I corpi dei due giovani sono stati individuati sugli scogli dopo ore di ricerche via mare e via terra. A localizzare l’auto è stata una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con il nucleo SAF e i sommozzatori arrivati da Napoli. Le indagini sono affidate ai Arma dei Carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

Lievi, invece, le ferite riportate dal conducente del furgone coinvolto nello scontro.