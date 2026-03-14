Vietri sul Mare, pallonate contro i balconi a mezzanotte: la denuncia sui social di una residente

Secondo quanto raccontato, un gruppo di ragazzi si sarebbe divertito a lanciare pallonate contro i balconi delle abitazioni mentre molte persone stavano dormendo.

Segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica arrivano da Vietri sul Mare, dove una cittadina ha denunciato sui social alcuni episodi avvenuti nelle ore notturne. Secondo quanto raccontato, un gruppo di ragazzi si sarebbe divertito a lanciare pallonate contro i balconi delle abitazioni mentre molte persone stavano dormendo.

La segnalazione è stata pubblicata su Facebook nel gruppo “Io sono di Vietri sul Mare”, accompagnata da una fotografia che ritrae i giovani di spalle, scelta fatta per tutelarne la privacy. Nel post, la residente ha espresso tutta la propria indignazione per quanto accaduto, auspicando che i genitori possano riconoscere i ragazzi e intervenire.

«A mezzanotte si divertono a tirare pallonate verso i balconi di chi sta dormendo. Non ci sono parole», si legge nella denuncia pubblicata online.

L’episodio ha rapidamente acceso il dibattito tra i cittadini, con numerosi commenti che segnalano situazioni simili e un crescente disagio legato a comportamenti incivili nelle ore serali.