Addio a Cinzia Oscar: morta la cantante neomelodica napoletana, aveva 64 anni

Lutto nel panorama della musica neomelodica napoletana: è morta Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa. L’artista aveva 64 anni.

Lutto nel panorama della musica neomelodica napoletana: è morta Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa. L’artista aveva 64 anni.

A dare la notizia della scomparsa è stato il figlio Marco Calone, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore: «Mamma sono morto insieme a te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te».

Cinzia Oscar era considerata una delle voci più amate del panorama neomelodico partenopeo e nel corso della sua carriera aveva conquistato il pubblico con numerosi brani diventati popolari tra gli appassionati del genere.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social, dove fan, colleghi e amici stanno esprimendo messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica neomelodica napoletana.