Caso di “mucca pazza”, paziente ricoverato all’ospedale di Eboli

Un paziente affetto dalla cosiddetta “mucca pazza” sarebbe attualmente ricoverato all’Ospedale di Eboli, ma nel reparto che – almeno sulla carta – non sarebbe quello più indicato per la gestione della sua patologia.

Un paziente affetto dalla cosiddetta “mucca pazza” sarebbe attualmente ricoverato all’Ospedale di Eboli, ma nel reparto che – almeno sulla carta – non sarebbe quello più indicato per la gestione della sua patologia. La situazione sarebbe emersa soltanto pochi giorni fa, quasi per caso.

L’uomo si troverebbe infatti nel reparto di Medicina, che a breve dovrebbe essere interessato anche da lavori di ristrutturazione. Proprio il reparto destinato a diventare un cantiere starebbe dunque ospitando il paziente.

Secondo quanto trapela dall’ambiente sanitario, il malato dovrebbe invece essere seguito in Neurologia, reparto che però nell’ospedale di Eboli non sarebbe presente. Per questo motivo, i pazienti con problematiche neurologiche vengono spesso trasferiti in altri reparti dove sono disponibili posti letto.

Nel caso specifico, il ricovero sarebbe avvenuto proprio in Medicina. Trattandosi di un caso di “mucca pazza” – spiegano alcuni medici – il paziente avrebbe potuto essere trasferito anche nel reparto di Malattie Infettive. Tuttavia, i posti letto risulterebbero al momento esauriti.

Nell’area infettivologica sarebbero presenti anche due camere a pressione negativa, ma attualmente non sarebbero utilizzabili perché interessate da lavori per la loro riattivazione. Di conseguenza, l’uomo resterebbe nel reparto di Medicina in attesa di una soluzione diversa e, soprattutto, di un miglioramento delle sue condizioni di salute.

Ogni mattina, secondo quanto si apprende, in reparto arriverebbe uno specialista: un neurologo che visiterebbe il paziente per poi fare ritorno nel proprio reparto. L’assistenza quotidiana verrebbe invece garantita dal personale medico e infermieristico della Medicina.

Accanto al paziente ci sarebbe la moglie, che lo assisterebbe durante la degenza. Restano ancora ignote, invece, le cause del contagio e le modalità con cui l’uomo potrebbe aver contratto la malattia.