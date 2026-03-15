La mamma di Domenico commuove il Maradona: “Trasformerò il dolore in forza”

Davanti a migliaia di tifosi, la donna ha condiviso il suo dolore e annunciato la volontà di trasformarlo in un impegno concreto.

Momento di grande commozione allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il calcio si è fermato per lasciare spazio a una storia di dolore e speranza. A bordo campo ha preso la parola Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di Nola morto prematuramente all’Ospedale Monaldi.

Davanti a migliaia di tifosi, la donna ha condiviso il suo dolore e annunciato la volontà di trasformarlo in un impegno concreto. “Quando mi hanno detto che Domenico era morto, mi si è rotto il cuore, come il suo”, ha raccontato con voce commossa.

La madre del piccolo ha spiegato di voler creare una fondazione dedicata al figlio, con l’obiettivo di sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni simili. “Il dolore va trasformato in forza”, ha detto rivolgendosi agli spalti, ricevendo una lunga standing ovation da parte dei tifosi.

Un momento di grande partecipazione che ha mostrato il volto più solidale della città: per qualche minuto, allo stadio il risultato della partita è passato in secondo piano, lasciando spazio al messaggio di una madre che, nel nome del figlio, ha deciso di aiutare chi vive lo stesso dramma.

“Lo faccio per Domenico, spero sia orgoglioso di me. Ti amo, piccolo mio”, ha concluso tra gli applausi.