La Scafatese espugna Sassari: 2-0 al Latte Dolce e promozione sempre più vicina

Colpo pesante della Scafatese che batte 2-0 il Latte Dolce al termine di una gara intensa e combattuta, decisa nella ripresa dai gol di Dambros e Palmieri.
La partita parte subito con ritmi alti. Dopo pochi secondi Esposito prova il sinistro dal limite ma la conclusione termina alta. Lo stesso attaccante ci riprova al 2’, con un diagonale velenoso che sfiora il palo. Al 3’ risponde la Scafatese con Maggio, il cui destro potente viene deviato in angolo dal portiere Salvato.
Il Latte Dolce cresce con il passare dei minuti: Tokic e Loru creano diversi pericoli, con quest’ultimo che al 37’ sfiora il vantaggio con un destro a giro che lambisce la traversa. Nel finale di primo tempo grande occasione per Tokic che manca di un soffio il pallone su assist rasoterra di Loru. Si va così all’intervallo sullo 0-0.
Nella ripresa la Scafatese cambia passo. Al 62’ entra Molinaro e pochi minuti dopo arriva la svolta: al 65’ proprio Molinaro avvia il contropiede che porta al gol di Dambros, bravo a tuffarsi sul primo palo e battere Salvato per l’1-0.
Il raddoppio arriva al 68’: splendida azione personale di Palmieri che si inserisce in area e con un pallonetto di sinistro supera il portiere, firmando il 2-0. Nel finale il Latte Dolce prova il tutto per tutto, ma la difesa gialloblù regge senza concedere grandi spazi.
Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: la Scafatese conquista una vittoria fondamentale che la avvicina sempre di più al traguardo della promozione.