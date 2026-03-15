Montecorice, positivo al test antidroga il conducente del furgone coinvolto nell’incidente mortale

Nel violento impatto il mezzo si è scontrato con l’auto sulla quale viaggiavano due giovani fidanzati, Michele Pirozzi e Maria Magliocco, entrambi residenti a Capaccio Paestum.

È risultato positivo al test antidroga e negativo all’alcol test il conducente del furgone coinvolto nel tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Montecorice, nel Salernitano.

Nel violento impatto il mezzo si è scontrato con l’auto sulla quale viaggiavano due giovani fidanzati, Michele Pirozzi e Maria Magliocco, entrambi residenti a Capaccio Paestum. Dopo lo scontro, la vettura è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri, causando la morte dei due ragazzi.

L’uomo alla guida del furgone, un pasticcere di 42 anni, stava rientrando dal lavoro al momento dell’incidente ed è rimasto lievemente ferito.

La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica del drammatico sinistro.