Napoli, uomo muore in strada al Corso Vittorio Emanuele: traffico bloccato

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi a Napoli, dove un uomo di circa 80 anni è morto improvvisamente al Corso Vittorio Emanuele. Il corpo è stato ritrovato al centro della carreggiata, all’altezza del Ponte di Sant’Antonio ai Monti, proprio sulle strisce pedonali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava viaggiando a bordo di uno scooter quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. L’uomo avrebbe accostato il mezzo prima di accasciarsi al suolo, dove è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 inviati dall’ASL Napoli 1 Centro, ma per l’80enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche agenti della polizia e carabinieri che hanno isolato l’area e raccolto le prime testimonianze.

Non si esclude che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, la salma è stata coperta con un telo in attesa delle disposizioni del magistrato di turno.