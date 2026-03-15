Pagani, alleanze in movimento verso il voto: ecco i primi nomi (video)

Verso le elezioni amministrative. Partiti e gruppi politici lavorano alle coalizioni mentre emergono i primi nomi dei possibili candidati sindaco.

La maggioranza uscente e il possibile bis

A Pagani pende ancora la spada di Damocle dello scioglimento anticipato del consiglio comunale e del possibile ritorno alle urne. I gruppi politici sono già al lavoro per costruire alleanze in vista del possibile voto del 24 maggio. Se non dovessero intervenire scosse dell’ultima ora, tra i candidati ci sarà quasi certamente il sindaco Raffaele Maria De Prisco, con una maggioranza che potrebbe ripresentarsi compatta e robusta intorno al primo cittadino uscente.

Il centrodestra punta su Campitelli

Nel centrodestra il candidato dovrebbe essere Nicola Campitelli, indicato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il sostegno dei tre partiti, alleati anche nel governo nazionale, appare piuttosto solido. Decisiva nella scelta del nome sarebbe stata l’azione politica del viceministro Edmondo Cirielli, con la mediazione dell’europarlamentare Alberico Gambino, che hanno puntato con decisione sul medico professionista. A supporto della candidatura di Campitelli ci sarebbe anche l’imprenditore Vincenzo Calce, inizialmente indicato tra i possibili candidati sindaco.

Il centrosinistra tra ipotesi e trattative

Il centrosinistra, invece, vive una fase più complessa e carica di interrogativi. Il Partito Democratico punta a tornare protagonista, nonostante un’azione amministrativa negli ultimi cinque anni giudicata da molti piuttosto discutibile. Dopo il congresso interno sembra emergere la figura di Giusy Fiore, già consigliera comunale durante il sindacato di Salvatore Bottone.

Proprio l’ex sindaco potrebbe però avere ancora un ruolo nel dibattito politico cittadino, proponendo il nome del suo ex assessore Raffaele La Femina, persona molto stimata in città e che potrebbe rappresentare una carta importante per il centrosinistra. Da valutare, infine, anche la posizione del consigliere comunale Davide Nitto, ex alleato della maggioranza guidata da Raffaele Maria De Prisco, che potrebbe diventare un altro elemento sul tavolo delle trattative politiche.

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