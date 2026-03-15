Rissa nel locale a Pomigliano d’Arco: feriti un 19enne e una 18enne

Protagonisti della vicenda un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale dopo una violenta aggressione a colpi di bottiglia e arma da taglio.

Un sabato sera di svago si è trasformato in violenza a Pomigliano d’Arco, nell’hinterland di Napoli, dove una lite scoppiata all’interno di un locale di via dell’Aeronautica ha provocato il ferimento di due giovanissimi.

Protagonisti della vicenda un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale dopo una violenta aggressione a colpi di bottiglia e arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, intervenuti sul posto, la discussione sarebbe degenerata nel giro di pochi istanti.

Il 19enne è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, riportando traumi che hanno reso necessario il ricovero all’Ospedale del Mare. I medici hanno disposto la prognosi riservata, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

La 18enne, invece, è stata ferita alla natica sinistra con un’arma da taglio, probabilmente un coltello o un frammento di bottiglia. La ragazza è stata trasportata all’Ospedale di Nola, dove è stata medicata: le sue condizioni sono stabili.

Sono ora in corso le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione. Gli investigatori stanno analizzando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per capire se si sia trattato di una lite per futili motivi o di un’aggressione premeditata.