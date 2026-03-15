San Valentino Torio: Strianese presenta la lista per le elezioni comunali (video)

Presentata la lista che sostiene Michele Strianese alle amministrative di San Valentino Torio ancora da completare la squadra.

Da
Gerardo Vicidomini
-

Verso le amministrative. Il sindaco Michele Strianese avvia la corsa al terzo mandato e presenta gran parte della squadra per le elezioni del 24 maggio

La presentazione della lista

Michele Strianese tenta di confermarsi per la terza volta alla guida del Comune di San Valentino Torio. Nel corso di una partecipata manifestazione di presentazione, organizzata a pochi passi dalla casa comunale, il primo cittadino ha illustrato gran parte della lista che lo sosterrà alle prossime elezioni amministrative in programma il 24 maggio.

Gli ultimi tasselli della squadra

Il quadro resta tuttavia ancora in fase di definizione. Mancano infatti alcuni innesti per completare definitivamente la compagine che accompagnerà la candidatura del sindaco uscente. Nei prossimi giorni dovrebbero essere ufficializzati gli ultimi nomi che andranno a delineare quella che potrebbe diventare la futura squadra di governo cittadino.

Angri strade dissestate: la protesta Pasquale Mauri in aula (video)

Gerardo Vicidomini

Articoli correlatiDi più dello stesso autore