Scivola sui Monti Lattari a Positano: turista soccorso con l’elisoccorso

Dopo le prime cure è stato trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per ulteriori accertamenti

Momenti di paura nel pomeriggio sui sentieri dei Monti Lattari, nel territorio di Positano, dove un giovane turista è rimasto ferito durante un’escursione ed è stato soccorso dall’elicottero del 118.

Il ragazzo stava percorrendo il tratto che dalla zona di Fiume Valle Pozzo conduce verso Santa Maria del Castello quando, per cause ancora da accertare, è scivolato procurandosi una frattura alla caviglia. L’allarme è stato lanciato da alcune persone presenti sul posto che hanno immediatamente attivato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio dell’elisoccorso. Il giovane è stato raggiunto lungo il sentiero, stabilizzato dal personale medico e successivamente recuperato dall’equipaggio dell’elicottero.

Dopo le prime cure è stato trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, le sue condizioni non destano preoccupazione.