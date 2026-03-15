Storica vittoria di Kimi Antonelli in Cina: primo italiano a trionfare in F1 dopo 20 anni

Storico successo per Andrea Kimi Antonelli, che conquista il suo primo Gran Premio in Formula 1 sul circuito di Shanghai International Circuit. Il pilota italiano, appena 19 anni e sei mesi, domina la gara e diventa il primo italiano a vincere una corsa del Mondiale dopo vent’anni dal trionfo di Giancarlo Fisichella.

Il giovane talento della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ha preceduto il compagno di squadra George Russell, completando una doppietta per la scuderia tedesca. Sul terzo gradino del podio si è piazzato Lewis Hamilton, al primo podio stagionale con la Scuderia Ferrari, dopo una lunga battaglia in pista con il compagno di squadra Charles Leclerc, quarto al traguardo.

Il weekend in Cina è stato segnato anche dal clamoroso ritiro prima della partenza delle due monoposto della McLaren per problemi elettronici. Giornata complicata anche per Max Verstappen, costretto al ritiro nel finale di gara.

Partito dalla pole position, Antonelli ha gestito con grande maturità la gara, riprendendo la leadership già nei primi giri e mantenendo un vantaggio consistente sugli inseguitori. Alle sue spalle si è sviluppata una lunga battaglia tra le due Ferrari e Russell, che ha permesso al giovane italiano di allungare progressivamente fino alla bandiera a scacchi.