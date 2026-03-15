Tari da oltre 200mila euro per l’Ospedale Fucito, il Ruggi fa ricorso

L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ha deciso di avviare un’azione legale contro la Soget, contestando un’iscrizione ipotecaria superiore a 200mila euro.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha deciso di avviare un’azione legale contro la Soget, contestando un’iscrizione ipotecaria superiore a 200mila euro. Il caso sarà discusso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Il contenzioso

La vicenda ha origine il 4 marzo 2024, quando la società di riscossione ha richiesto all’azienda ospedaliera il pagamento di circa 200mila euro di Tari per gli anni 2020 e 2021, riferita al presidio ospedaliero di Ospedale Fucito.

Fin dall’inizio l’ente sanitario ha respinto la richiesta, sostenendo l’assenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della tassa sui rifiuti alla struttura ospedaliera. Nonostante le contestazioni e le richieste formali di annullamento inviate tra giugno e dicembre 2025, il 12 gennaio 2026 la Soget ha comunque proceduto con l’iscrizione di un’ipoteca, portando l’importo complessivo a oltre 206mila euro.

La decisione dell’azienda ospedaliera

Di fronte all’atto esecutivo, la direzione dell’azienda ospedaliera ha deciso di agire per tutelare il proprio patrimonio, avviando un ricorso davanti alla giustizia tributaria.

Considerata la complessità della materia fiscale, l’ente sanitario ha scelto di affiancare alla propria responsabile legale interna un avvocato esterno specializzato in contenzioso tributario, individuato attraverso gli elenchi professionali dell’azienda.